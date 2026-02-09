تعاون مصري تركي في الاستثمار السياحي وتدريب العمالة وتبادل الخبرات

- استغلال التطور الإيجابي في العلاقات المشتركة وزيارة الرئيس أردوغان للقاهرة





أعلن اتحاد الغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، أنه قد تم الاتفاق على بدء تفعيل التعاون المصري التركي المشترك في مجال السياحة، كما تم الاتفاق على أن يشمل هذا التعاون عدة مجالات سياحية، في مقدمتها الاستثمار السياحي، خاصة الفندقي، وكذا تبادل الخبرات والتدريب والعمالة الماهرة.

جاء ذلك في تقرير تلقاه حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، حول زيارة وفد تركي سياحي واقتصادي رفيع المستوى لمقر اتحاد الغرف السياحية.

تطور إيجابي كبير في العلاقات الثنائية

تأتي الزيارة استغلالا من الجانبين للتطور الإيجابي الكبير في العلاقات المصرية التركية، والزيارة الناجحة الأخيرة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، والتي شملت عدة لقاءات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي، وتم خلالها الاتفاق على تطوير العلاقات المشتركة في عدة مجالات، من بينها السياحة.

وأعدت هالة الخطيب، المديرة التنفيذية لاتحاد الغرف السياحية، تقريرا تفصيليا رفعته إلى حسام الشاعر، رئيس مجلس الإدارة، حول زيارة الوفد التركي للاتحاد، وأهم ما دار خلالها من مناقشات والمقترحات التي تم التوصل إليها؛ وذلك لاتخاذ القرار المناسب حول تلك المقترحات.

وقد زار الوفد التركي مقر اتحاد الغرف السياحية، وكانت في استقبالهم هالة الخطيب، المديرة التنفيذية للاتحاد، وترأس الوفد التركي المستشار التجاري هاكان آطاي، مرافقا لوفد رفيع المستوى من مختلف القطاعات الخدمية التركية، ومنها: خدمات السياحة والسفر، والخدمات التعليمية، وخدمات الترفيه والثقافة، وإدارة الموانئ، والخدمات الأرضية، وخدمات استشارية في مجال الأعمال والتقنية بقطاع الإنشاءات، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ونقل الركاب والبضائع، والخدمات اللوجستية.

فتح أبواب جديدة للتعاون في التبادل السياحي

واستهل الوفد التركي اللقاء بطرح سُبل التعاون في المجالات التي يقومون بها من خلال اتحاد مصدري الخدمات التركية، مؤكدين أنهم، في ظل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، يثقون في فتح أبواب جديدة وسُبل تعاون في التبادل السياحي والتجاري واللوجستي والمهني والتطوير التكنولوجي.

واستهلت هالة الخطيب كلمتها باستعراض دور الاتحاد وغرفه الخمس، وأشادت بعمق العلاقات بين البلدين من حيث التاريخ وتبادل الثقافات المختلفة والتعاون في شتى المجالات، وشرحت رؤية الاتحاد ودوره في التطور الذي شهده قطاع السياحة المصري في الآونة الأخيرة، والخطة المستقبلية لسنة 2030 التي تستهدف 30 مليون سائح لمصر.

وأكدت حرص مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة حسام الشاعر، على دعم التعاون السياحي مع تركيا بما يتناسب مع العلاقات الوطيدة بين البلدين وتطور العلاقات المشتركة بينهما.

وقد عرض الجانب التركي أيضا التطور الذي حدث في المجال السياحي التركي، والإنجازات التي حققها هذا القطاع خلال الأعوام السابقة، وما ترغب تركيا في الوصول إليه في المستقبل القريب من إعداد ونمو تدفق السائحين، مؤكدين أن هناك استثمارات سياحية على أرض مصر في شرم الشيخ والغردقة، وأنهم يأملون في زيادة التعاون الاستثماري والسياحي مع مصر.

تبادل مهني للعمالة في المجال السياحي

وبخصوص التعاون المهني، أبدى الجانب التركي رغبته في أن يكون هناك تبادل مهني بين العمالة المصرية والتركية في المجال السياحي.

وفي هذا الصدد، تحدثت هالة الخطيب عن دور الاتحاد المصري للغرف السياحية في تنمية القطاع السياحي والاستثماري، وزيادة الفنادق والعمالة المهنية المدربة، مؤكدة كذلك أن الاتحاد يمتلك مركز القيادة الآمنة، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، في تدريب سائقين ماهرين، وأيضا مركزا لتدريب الطهاة.

وأكدت أن الاتحاد يعمل على إعداد برامج تدريبية قوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخلق أجيال جديدة تواكب التطور المهني والتكنولوجي الحديث في القطاع، وعمل مدارس فنية مصغرة داخل الفنادق.