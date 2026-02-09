النائب أحمد عبد الجواد: التكنولوجيا ليست عدوا ونحتاج رؤية متكاملة لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي



قال النائب أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيه الرئيس بشأن ضرورة وجود تشريع لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي؛ يبين إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي يواجهها أطفالنا في ضوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقد يصل لحد الإدمان الرقمي.



وأضاف خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بشأن وضع تشريع يحمي الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي "أتابع منذ توجيه الرئيس تصريحات ودراسات في هذاالشأن واستوقفني تصريح يبين أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا و14 على مستوى العالم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى تقارير عالمية تحذر من السلبيات الناتجة عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، سواء سلبيات نفسية أو اجتماعية أو أمنية.

وقال عبد الجواد "التطور التكنولوجي ليس عدوًا ولكنه أداة يمكن استخدامها قد تفيد وقد تضر على حسب آلية استخدامها"، مضيفًا "حتى يتم تنفيذ مشروع القانون ويكون له، نرى أن المشروع لابد أن يكون به رؤية متكاملة وهناك مسئولية مشتركة من الحكومة والمشرع ومجتمعية من الأزهر والكنيسة حتى يؤتي القانون بثماره".