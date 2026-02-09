تقارير: عودة مشروطة لرونالدو مع النصر

قرّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنهاء مقاطعته لمباريات نادي النصر السعودي، حيث يستعد قائد منتخب البرتغال للعودة إلى المشاركة اعتبارًا من مباراة الفتح المقررة يوم 14 فبراير.

وكان رونالدو (41 عامًا) قد غاب عن مباراتين خلال الفترة الماضية، بسبب حالة من الاستياء تجاه ما يراه من إنفاق غير متكافئ على الأندية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق يمهّد لعودته إلى الملاعب من جديد.

وبحسب ما ذكرته شبكة "إي إس بي إن"، فإن موافقة رونالدو على العودة جاءت بعد تلبية عدد من مطالبه الأساسية، أبرزها سداد المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب إعادة الصلاحيات الإدارية داخل النادي، بما يمنح الإدارة قدرًا أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

وتُمثل عودة رونالدو دفعة قوية للنصر في المرحلة المقبلة، في ظل أهمية حضوره الفني والإعلامي، وتأثيره الكبير على نتائج الفريق ومتابعة الدوري السعودي محليًا وعالميًا.