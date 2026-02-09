مستشار الرئيس الفلسطيني: دعم صمود شعبنا واجب على الأمة الإسلامية

التقى قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الاثنين، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وبحث معه آخر تطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

واستعرض الهباش خلال اللقاء الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداءات الممنهجة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وما يتعرضان له من اقتحامات وتدنيس وفرض وقائع تهويدية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما تطرق قاضي القضاة إلى استمرار قرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية، واحتجازها بشكل غير قانوني، لما لذلك من آثار خطيرة في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وقدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد الهباش أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشددًا على واجب الأمة الإسلامية، دولا وشعوبا ومؤسسات، في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتحرك الجاد لحماية المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومساندة الشعب الفلسطيني بكل السبل في الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة في الحرية والانعتاق من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، أكد طه موقف المنظمة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحرصها على مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع دول العالم الإسلامي في المحافل الدولية لنصرة الشعب الفلسطيني، وحماية المقدسات، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة المنتظرة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشارك في اللقاء إلى جانب قاضي القضاة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير هادي شبلي، ومدير عام ديوان قاضي القضاة حمزة دعنا.