صحة غزة: 4 شهداء و10 إصابات جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء، و10 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 581 شهيدًا، و1553 إصابة، و717 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و32 شهيدًا، و171 ألفًا و661 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق، حذرت الوزارة من أن استمرار توقف إدخال الإمدادات المخبرية يُفاقم من أزمة عمل المختبرات وبنوك الدم ويهدد بتوقفها.

وأشارت إلى أن نسبة العجز في الأصناف الصفرية من مواد الفحص المخبرية تجاوز 84%، ونسبة المستهلكات والمستلزمات المخبرية وصلت إلى 71%، محذرة من أن جُملة من الفحوصات المخبرية مُهددة بالتوقف بالكامل مع تفاقم الأزمة.

ولفتت إلى أن خدمة فحص CBC وفحوصات عوامل التجلط وغازات الدم والميكروبيولوجي وفحوصات الأورام وفحوصات تطابق نقل الدم «من أكثر الفحوصات تضرراً».

ونوهت أن تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة والعمليات والطوارئ وحضانات الأطفال «غير ممكن» دون توفر الفحوصات المخبرية اللازمة.

وطالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل؛ لضمان تعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم التي باتت أمام لحظات تتوقف معها الخدمة.