 انكماش الاقتصاد النرويجي بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع - بوابة الشروق
الإثنين 9 فبراير 2026 1:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
النتـائـج تصويت

انكماش الاقتصاد النرويجي بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع

ستوكهولم - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 فبراير 2026 - 12:54 م | آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 - 12:54 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي، اليوم الاثنين، انكماش إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من عام 2025.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع بنسبة 0.3% بعدما ارتفع بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث.

من ناحية أخرى، سجل البر الرئيسي النرويجي نموا بوتيرة أسرع بلغ 0.4% بعدما ارتفع بنسبة 0.1% خلال نفس الربع من العام الماضي.وأظهرت البيانات أن أنشطة البترول والنقل عبر المحيط انكمش بنسبة 6. 2% مقارنة بالربع الثالث.

وارتفعت الصادرات والواردات بنسبة 3.6%.

وارتفعت نسبة نمو الاقتصاد على أساس سنوي من 2.1% لتصل إلى 2.2%.

وأظهرت بيانات منفصلة انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 7.4% على أساس سنوي في يناير الماضي، بعدما تراجعت بنسبة 11.4% خلال ديسمبر الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك