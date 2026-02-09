سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي، اليوم الاثنين، انكماش إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من عام 2025.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع بنسبة 0.3% بعدما ارتفع بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث.

من ناحية أخرى، سجل البر الرئيسي النرويجي نموا بوتيرة أسرع بلغ 0.4% بعدما ارتفع بنسبة 0.1% خلال نفس الربع من العام الماضي.وأظهرت البيانات أن أنشطة البترول والنقل عبر المحيط انكمش بنسبة 6. 2% مقارنة بالربع الثالث.

وارتفعت الصادرات والواردات بنسبة 3.6%.

وارتفعت نسبة نمو الاقتصاد على أساس سنوي من 2.1% لتصل إلى 2.2%.

وأظهرت بيانات منفصلة انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 7.4% على أساس سنوي في يناير الماضي، بعدما تراجعت بنسبة 11.4% خلال ديسمبر الماضي.