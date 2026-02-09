أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي، اليوم الاثنين، انكماش إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من عام 2025.
وانخفض إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع بنسبة 0.3% بعدما ارتفع بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث.
من ناحية أخرى، سجل البر الرئيسي النرويجي نموا بوتيرة أسرع بلغ 0.4% بعدما ارتفع بنسبة 0.1% خلال نفس الربع من العام الماضي.وأظهرت البيانات أن أنشطة البترول والنقل عبر المحيط انكمش بنسبة 6. 2% مقارنة بالربع الثالث.
وارتفعت الصادرات والواردات بنسبة 3.6%.
وارتفعت نسبة نمو الاقتصاد على أساس سنوي من 2.1% لتصل إلى 2.2%.
وأظهرت بيانات منفصلة انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 7.4% على أساس سنوي في يناير الماضي، بعدما تراجعت بنسبة 11.4% خلال ديسمبر الماضي.