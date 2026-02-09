كشفت شركة مصر للطيران حقيقة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن هبوط إحدى طائراتها اضطراريًا بمطار إسطنبول الدولي.

وأفادت الشركة أنه بعد إقلاع رحلتها من إسطنبول يوم 6 فبراير الجاري، وهي من طراز «إيرباص A320neo»، وفي طريق عودتها إلى مطار القاهرة الدولي، ورد إنذار باحتمالية وجود مصدر للدخان على متن الطائرة.

وأضافت أنه ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة والمتبعة في مثل هذه الحالات لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، تم اتخاذ قرار العودة والهبوط بمطار إسطنبول كإجراء احترازي لحين التأكد من سبب الإنذار.

وأوضحت مصر للطيران أن الفرق الفنية المختصة أجرت الفحوصات اللازمة للطائرة، والتي أكدت عدم وجود أي مصدر فعلي للدخان أو ما يؤثر على سلامة الطائرة، مشيرة إلى أن الرحلة أقلعت مجددًا واستكملت طريقها إلى مطار القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة أن سلامة الركاب تأتي دائمًا في مقدمة أولوياتها، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها لتجنب إثارة البلبلة أو تداول معلومات غير دقيقة.