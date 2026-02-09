ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في شمالي لبنان إلى 14 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلي انهيار منزل بمدينة طرابلس بشمال لبنان إلى 14 قتيلا، وتمّ إنقاذ ثمانية أشخاص من تحت أنقاض المبنى.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان لها اليوم الإثنين، أن عمليات البحث والإنقاذ استمرّت "منذ الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس (الأحد)ولغاية الساعة، في موقع انهيار المبنى السكني في محلة باب التبانة – طرابلس".

وأعلنت المديرية، "انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، بعد استكمال جميع الأعمال الميدانية اللازمة، وفق أعلى معايير السلامة المهنية".

وكان رئيس بلدية مدينة طرابلس عبد الحميد كريمة، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده، عقب انهيار المبنى أمس، وضع "استقالة المجلس البلدي الجماعية بتصرّف وزير الداخلية، ليس تهرّبا من المسئولية، بل لوضع الحكومة وأجهزتها أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الوضع الخطير".

وكانت مدينة طرابلس قد شهدت حادثة انهيار مبنى سكني بمحلة القبة في 24 يناير الماضي.