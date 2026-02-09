 مقتل امرأة وطفل جراء هجمات روسية في منطقة خاركيف الأوكرانية - بوابة الشروق
الإثنين 9 فبراير 2026 11:09 ص القاهرة
مقتل امرأة وطفل جراء هجمات روسية في منطقة خاركيف الأوكرانية

كييف - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 فبراير 2026 - 10:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 - 10:47 ص

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة مدنيين جراء هجمات شنتها روسيا خلال الليل في شرق أوكرانيا.

وفي منطقة خاركيف، استهدف هجوم جوي بطائرات مسيرة منطقة سكنية في بلدة بوهودوخيف الحدودية؛ ما أدى إلى تدمير منزل بالكامل، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام.

وقالت خدمات الطوارئ، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثتي امرأة وطفل يبلغ من العمر عشر سنوات من تحت الأنقاض، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون.

كما أصيب عدد من الأشخاص في منطقة دنيبروبيتروفسك، بحسب ما ذكره مسؤولون.

وقال الحاكم العسكري الإقليمي، أولكسندر جانزا، عبر تطبيق تليجرام، إن هجوما بطائرات مسيرة على قرية شاختارسكي أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما.

وأوضح جانزا، أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، مضيفا أن امرأة تبلغ من العمر 57 عاما في حالة حرجة، بينما يعاني الأشخاص الآخرون من إصابات متوسطة.

