انتهت قوات الحماية المدنية منذ قليل من إخماد حريق هائل اندلع داخل فرن مخبوزات أمام محطة مترو المرج الجديدة، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من المحلات المجاورة.

وأبقت الحماية المدنية على سيارتي إطفاء أمام المحلات المتضررة، للتأكد من عدم تجدد النيران مرة أخرى، بالإضافة إلى تواجد فريق من الهلال الأحمر وعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لأي حالات طوارئ.

وقال عمر، أحد بائعي الخضار المتواجدين أمام المحلات المحترقة، إنه أثناء تواجده لمباشرة عمله فوجئ باندلاع النيران من أسطوانة غاز داخل محل المخبوزات، والتي امتدت سريعًا إلى باقي المحلات.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشروق»، أن عددًا من الأهالي حاولوا السيطرة على النيران فور اندلاعها، إلا أن ألسنة اللهب المتصاعدة من أسطوانة الغاز كانت شديدة، ما حال دون السيطرة عليها.

وأوضح أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي حضرت مدعومة بنحو 5 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، مشيرًا إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، والانتهاء من أعمال التبريد في أقل من ساعة.

ومن جانبه، قال أحد شهود العيان، رفض ذكر اسمه، إن حالة من الذهول سيطرت على الجميع منذ اندلاع الحريق، الذي تسبب في خسائر مادية فادحة لأصحاب المحلات.

وأضاف لـ«الشروق» أن المحلات المتضررة عبارة عن نحو 7 باكيات مرخصة، مصنوعة من الصاج والأخشاب، تقع بين محطة مترو المرج الجديدة ومحطة قطار المرج – شبين القناطر، أسفل النزلات الجاري إنشاؤها من الطريق الدائري.

وأشار إلى أن المحلات التي طالتها النيران شملت محلين سوبر ماركت للمواد الغذائية، ومحل ملابس، وآخر لبيع الهواتف المحمولة والإكسسوارات، ومحل محمصة لبيع المسليات، بالإضافة إلى فرن المخبوزات الذي نشب به الحريق، وفرن آخر للعيش البلدي.

وأكد أنه رغم عدم وقوع إصابات بشرية، فإن الحريق كان ضخمًا، وغطت الأدخنة الكثيفة المكان بالكامل، ما تسبب في تلفيات مادية كبيرة، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بفصل التيار الكهربائي وخطوط الغاز لمنع تفاقم الحريق.

وأوضح أن أصحاب المحلات يعيشون حالة من الحزن الشديد لما لحق بمصدر رزقهم، مشيرًا إلى أنهم من محافظات وأماكن مختلفة، وجاءوا بحثًا عن لقمة العيش.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في عدد من المحلات التجارية أمام محطة مترو المرج الجديدة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.