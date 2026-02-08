حبس 4 أشخاص اعتدوا جنسيا على طفلة في الشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة بمحافظة الشرقية، قرارًا بحبس 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالتعدي الجنسي على طفلة عمرها 10 سنوات.

وقررت النيابة، كذلك عرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي؛ لبيان ما بها من إصابات جراء الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود بلاغ من شقيق الطفلة "ج.ع"، عمرها 10 سنوات، يتهم فيه 4 أشخاص بالتعدي الجنسي على شقيقته.

وبسؤال الطفلة المجني عليها، أفادت بأن والدها كفيف وتقيم معه بمفردها، وأن أحد المتهمين، ويدعى "ص.س"، 60 سنة، مقيم بقرية كفر إبراش، كان يتردد على والدها بصفة مستمرة، ويوم الواقعة تعدى عليها جنسيا وهددها بألا تتحدث عما جرى.

وأوضحت المجني عليها، أن المتهمين الثلاثة الآخرين، المقيمين بناحية المناصرة، استدرجوها وتعدوا عليها كذلك، قبل أن تخبر شقيقها بما جرى ليبلغ مركز الشرطة.

وضبط المتهمون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي.