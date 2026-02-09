 وفا: ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألفا منذ بدء العدوان - بوابة الشروق
الإثنين 9 فبراير 2026 12:32 م القاهرة
وفا: ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألفا منذ بدء العدوان

غزة - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 فبراير 2026 - 12:08 م | آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 - 12:08 م

ارتفعت حصيلة الذين استشهدوا برصاص واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألفا منذ بدء الحرب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الاثنين.

وذكرت (وفا)، أن "حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72 ألفا و32 شهيدا، و171 ألفا و661 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023".

ونقلت عن مصادر طبية، اليوم الاثنين، القول إن "إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 شهداء، و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وبينت المصادر ذاتها، أن "إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 581، وإجمالي الإصابات إلى 1553، فيما جرى انتشال 717 جثمانا".

