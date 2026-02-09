فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لمواجهة قرارات الاحتلال الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن فلسطين تقدمت اليوم بطلب عاجل بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت مؤخرا.

وأوضح العكلوك أن هذا الاجتماع يأتي في ظل قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت مؤخراً والتي تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والإستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى "الإدارة المدنية" في سلطات الاحتلال بما يشمل المساس بمكانة ووضعية الحرم الإبراهيمي الشريف.

وشدد مندوب فلسطين أن هذه القرارات الباطلة تشكل استمرارا للعدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته وتعميق لسياسات الضم والتوسع.

وطالب العكلوك الدول العربية الأعضاء الشقيقة بالتحرك على جميع المستويات الثنائية والمتعددة الأطراف للجم هذه القرارات والممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.