إندونيسيا تعتزم توزيع 4 ملايين جرعة من لقاح الحمى القلاعية في 2026

تعتزم وزارة الزراعة الإندونيسية، توزيع أربعة ملايين جرعة من لقاح الحمى القلاعية على مستوى البلاد هذا العام، في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لاحتواء تفشي المرض وحماية صناعة الثروة الحيوانية.

وقال هندرا ويباوا، مدير الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة، في بيان، اليوم الإثنين، إن الحملة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية صحة الحيوانات، وتقليل مخاطر انتقال العدوى، وضمان استدامة قطاع الثروة الحيوانية على المدى الطويل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأوضح ويباوا، أن برنامج التطعيم يتسم بسرعة الاستجابة، حيث تم تخصص معظم الجرعات للتوزيع الفوري في المناطق المتضررة وعالية الخطورة، بينما يتم الاحتفاظ باحتياطي أصغر لمواجهة أي تفش جديد للمرض بشكل عاجل.

وأشار إلى أنه تم تصنيف مقاطعة جاوة الغربية كمنطقة ذات أولوية بعد تسجيل 177 حالة إصابة بالحمى القلاعية هناك اعتبارا من الأول من فبراير 2026، مشيرا إلى العدد الكبير من رؤوس الماشية في المقاطعة وحركة التنقل الكثيفة للحيوانات من وإلى المنطقة.