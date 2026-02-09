سنغافورة: متوسط دخل الأسرة يتجاوز 12 ألف دولار في 2025 لأول مرة

أفادت بيانات أصدرتها اليوم الاثنين إدارة الإحصاء في سنغافورة، بارتفاع متوسط دخل الأسرة من العمل ومصادر أخرى مثل الاستثمارات والإيجارات عام 2025، حيث شملت هذه البيانات لأول مرة معلومات عن الدخل غير المرتبط بالتوظيف.

وأشارت البيانات، إلى أن متوسط الدخل الشهري للأسرة المقيمة بشكل دائم في البلاد شهد نموا بنسبة 7.7%، حيث ارتفع من 11 ألفا و558 دولارا في 2024 إلى 12 ألفا و446 دولارا في 2025 قبل تعديل الأرقام حسب التضخم، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم حاجز 12 ألف دولار.

وتشمل البيانات المتعلقة بحجم دخل الأفراد، لأول مرة، أيضا الدخل غير المرتبط بالتوظيف، مثل دخل الإيجارات والاستثمارات، والمستحقات الدورية من صندوق الادخار المركزي والتأمين.