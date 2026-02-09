لافروف: لا أتوقع أن يهدأ الشرق الأوسط في المستقبل المنظور

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن الهدوء لن يسود في الشرق الأوسط في المستقبل المنظور.

وأضاف لافروف، في كلمة أمام مؤتمر الشرق الأوسط لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "لسوء الحظ، في هذه المرحلة، لا أعتقد أن هذه المنطقة (الشرق الأوسط) ستهدأ في وقت قريب، على الرغم من العدد الهائل من المبادرات التي نعرفها جميعا"، بحسب ما أورده موقع "آر تي عربي" اليوم.

وأوضح: "موجات العنف مستمرة، ولا يوجد أي وضوح على الإطلاق فيما يتعلق بالمكونات الأخرى لهذه الخطة (خطة ترامب)، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ونزع سلاح "حماس" وتنظيم المساعدات الإنسانية وتنظيم القيادة التنفيذية لهذا القطاع الفلسطيني، في سياق إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه العملية، وفي سياق تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية واحدة".

وتابع: "نأمل بشدة أن يتم توضيح هذه القضايا، لا سيما الآن بعد أن أعلن زملاؤنا الأمريكيون الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب.. وهذا يرتبط بأعمال إعادة الإعمار والقضايا الإنسانية، ولكن القضية الأساسية تبقى هي إمكانية إقامة دولة فلسطينية".

وأردف: "أود بشدة أن يقوم مجلس السلام، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس ترامب، بدراسة الأسباب الجذرية للصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) بشكل حقيقي"، على حد وصفه.