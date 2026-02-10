تراجع معدل التضخم في لوكسمبورج إلى أقل مستوياته منذ 13 شهرا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في لوكسمبورج تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الدوقية خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عام.

وذكر مكتب الإحصاء اليوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلك في لوكسمبورج ارتفع خلال يناير بنسبة 26ر1% سنويا، مقابل ارتفاعه بنسبة 06ر3% خلال ديسمبر، ليسجل أقل معدل ارتفاع منذ سجل 03ر1% خلال ديسمبر 2024.

وتراجعت أسعار السكن والمرافق خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1% سنويا، في حين تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3ر3%، مقابل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 8ر2% خلال الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك في لوكسمبورج خلال الشهر الماضي بنسبة 31ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه تتوقع بوابة ستاتيك الإحصائية وصول معدل التضخم في لوكسمبورج خلال العامين الحالي والمقبل إلى 8ر1% سنويا، في الوقت الذي مازالت فيه الإجراءات الحكومية أسعار الكهرباء إلى التراجع خلال العام الحالي، مع توقع تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي في الأسواق الدولية وهو ما سيجعل تضخم المنتجات النفطية في مستويات منخفضة حتى نهاية 2027.