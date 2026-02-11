إسبانيا تعلن عن إجراءات لتحسين السلامة بالسكك الحديد بعد حوادث قطارات مميتة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إجراءات لتحسين السلامة بالسكك الحديدية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على حادث سكة حديد أسفر عن وفاة 46 شخصا.

وقال سانشيز، أمام البرلمان اليوم الأربعاء، إنه في حين أن نظام السكك الحديد الإسباني ليس مثاليا ولكنه "الأكثر موثوقية" في الاتحاد الأوروبي و"بين الأفضل في العالم".

وحذر من المعلومات المضللة التي تزعم أن نظام السكة الحديد الإسباني "قديم أو غير آمن لأن هذا غير صحيح".

وفي 18 يناير، اصطدم قطاران فائقا السرعة كانا يتحركان في الاتجاه المقابل لبعضهما في الأندلس الواقعة جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين. ويعتقد أن وجود كسر في القضبان هو السبب المرجح للحادث.

وبعد يومين، اصطدم قطار محلي بالقرب من برشلونة في أنقاض جدار داعم انهار على القضبان. ولقي سائق القطار حتفه وأصيب العشرات من الركاب.