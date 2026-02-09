لجنة الاتصالات في مجلس النواب تبدأ مناقشة تشريع لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعها منذ قليل؛ لمناقشة تشريع لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، خلال الاجتماع: "إننا نبدأ جلسة استماع لأهم قانون"، مثمنًا مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد مشروع القانون بالتنسيق بين البرلمان والحكومة.



وشدد على أن هذا المقترح لحماية الأطفال ومواجهة حروب الجيل الخامس بتشريعات تحمي الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى اتخاذ الدولة إجراءات في الفترة الأخيرة، مؤكدا مخالفة بعض التطبيقات للقانون والألعاب الإلكترونية التي تشكل خطورة على الأطفال.

وأكد بدوي أن الأهم من مواد القانون آلية التنفيذ، موضحًا أن المسئولين في وزارة الاتصالات يتولون الأمور الفنية.



يشارك في جلسة الاستماع، وزير التربية والتعليم، وزير الاتصالات ورؤساء الهيئات البرلمانية الرئيسية بمجلس النواب لاحزاب، مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري.