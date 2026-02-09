فضيحة الوثائق السرية تلاحق رئيس ديوان نتنياهو وتجمّد مستقبله الدبلوماسي

استدعى تساخي برافرمان، رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والمرشح لمنصب سفير إسرائيل في لندن، إلى جلسة استماع أمام لجنة حكومية، للاشتباه في عرقلته التحقيق المتعلق بالوثائق السرية، وذلك بإبلاغه إيلي فيلدشتاين بوجودها وقوله إنه يستطيع «إيقافها».

ومن المقرر عرض رواية برافرمان خلال جلسة الاستماع ضمن إجراءات الإيقاف التي بدأتها المفوضية المختصة، بناءً على طلب وزارة القضاء.

وفي حال قرر المفوض إيقافه عن العمل، فلن يتمكن من السفر إلى بريطانيا لتولي مهامه كسفير لإسرائيل، ما يُعد ضربة قوية لمسيرته الدبلوماسية، وقد يترك المنصب شاغرًا في لندن خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وتتناول القضية الشبهات حول حصول برافرمان على معلومات تتعلق بالتحقيق الأمني المحيط بتسريب وثائق سرية إلى صحيفة بيلد الألمانية في أكتوبر 2024، واستخدامه مواد ترى جهات التحقيق أنه حصل عليها خلال تأديته مهامه الرسمية.

ويُشتبه في تورطه بتسريب معلومات رسمية من قبل موظف عام، وعرقلة سير العدالة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.