العراق: اندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط في بيجي شمال بغداد

صرح الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الاثنين، بأن حريقا اندلع في إحدى وحدات مصفاة تكرير النفط الخام في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين (180كيلومترا شمال بغداد).

وذكر معن في بيان صحفي "أن حريقا اندلع في وحدة تحسين البنزين في مصفاة صلاح الدين الثاني في بيجي وقامت فرق الدفاع المدني بمكافحة الحريق ومعلومة أولية تشير إلى إصابة 6 أشخاص نتيجة الاختناق تم نقلهم إلى مستشفى بيجي العام".

وتعد مصفاة بيجي أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق وأُنشئت في شهر يوليو 1978، وتنتج ثلث إنتاج المصافي العراقية.

وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 مليون طن سنويا من المشتقات النفطية، وتبلغ طاقة التكرير 310,000 برميل يوميا، وفي عام 2008 كانت 500 شاحنة صهريج عراقية تقوم بنقل النفط من مصفاة بيجي يوميا.