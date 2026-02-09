اقتحم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، بلدة نعلين وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى تفقد موقع حرق نفايات، وذلك غداة إعلان تل أبيب عن قرارات توسع الضم الفعلي للضفة.

وقال سموتريتش في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "قمتُ اليوم (الاثنين) بجولة (اقتحام) في موقع حرق النفايات ببلدة نعلين، برفقة رئيس اللجنة الفرعية ليهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، عضو الكنيست (البرلمان) تسفي سوكوت".

ومتحدثا عن سياسة الضم، أضاف سموتريتش: "خلال الجولة، تابعنا عن كثب أعمال الإنفاذ الجارية في الموقع، كجزء من الجهود الواسعة لإعادة السيطرة على المنطقة، ووقف التأثير المستمر على جودة حياة مواطني إسرائيل".

وتابع: "جاءت هذه الجولة بعد يوم من قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الذي قدته مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والذي يمنح قوات الأمن صلاحيات إنفاذ قوية ضد الإرهاب البيئي - حتى داخل المنطقتين أ وب".