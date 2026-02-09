النائب محمد عطية الفيومي: لم نُبلَّغ في مجلس النواب بتعديل أو تغيير وزاري

قال النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، إن الجلسة التي يعقدها المجلس غدًا ستكون مهمة، بناء على الإخطار الذي ورد للأعضاء بشأن الجلسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن هذا التنويه باستخدام لفظ جلسة هامة يكون عندما يُعرض شيء مهم على المجلس ما يستلزم تواجد الأعضاء على وجه الاستعجال مثل طرح تشكيل وزاري جديد وإلغاء أو مد حالة القانون ومثل هذه الأمور.

وأوضح الفيومي، أنّ مجلس النواب لم يُبلغ حتى الآن بتعديل أو تغيير وزاري، مشيرًا إلى أن كل وزير من الوزراء الجدد ستُعرض نبذة عن سيرته الذاتية ثم يُستطلع رأي مجلس النواب فيهم.

وأكّد أنّ الدستور المصري يجيز أن يكون المحافظ منتخبًا أو مُعينًا، وهو أمر متروك للمشرع الذي يضع القانون لتحديد الأمر، معتبرًا أن الانتخاب يجب أن يكون بعد فترة من الممارسة الطويلة وتمتد لعشرات السنوات لكنه ليس من الجيد تطبيقه حاليًّا.

وشدد على أهمية منصب المحافظ باعتباره يتولى كل الملفات التي تخص حياة المواطنين، وأوضح أن المحافظ الذي يعي طبيعة وظيفته جيدًا ويؤدي فيها بشكل جيد فهو يعطي انطباعًا جيدًا عن الحكومة، والعكس أيضًا صحيح.

ولفت إلى أنّه تقدم بمشروع قانون للإدارة المحلية أمام مجلس النواب مؤخرًا، باعتبار أن مشروعات القوانين الأخرى تسقط بانتهاء الفصل التشريعي، مؤكدا أن هذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها مشروع القانون.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية، بحيث تكون علمية ووفقًا لنظام الأكاديميات المعمول به، وتكون معنية بتدريب الكوادر المحلية التي تصلح بعد ذلك لتتولى مناصب الإدارة التنفيذية.