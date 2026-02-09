استعدادات لوصول قوات إندونيسية إلى جنوب غزة ضمن قوة دولية

تجري الاستعدادات لاستيعاب آلاف الجنود الإندونيسيين الذين سيتم دمجهم في قوة استقرار دولية بقطاع غزة.

وبحسب قناة «كان» الإسرائيلية، لم يتم تحديد موعد وصول الجنود بعد، لكن من المتوقع أن تكون هذه أول قوة أجنبية تصل إلى القطاع في إطار ترتيبات الاستقرار.

ومن المنتظر أن تتمركز القوات الإندونيسية في المنطقة الواقعة جنوب قطاع غزة، بين مدينتي رفح وخان يونس.

وأفادت القناة بأن المنطقة المستهدفة جاهزة من حيث الترتيبات الميدانية، فيما قد يستغرق بناء المنشآت السكنية المخصصة للقوة عدة أسابيع. وتشير التقديرات إلى أن عدد الجنود الإندونيسيين قد يبلغ عدة آلاف، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

في غضون ذلك، كُشف أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من المتوقع أن يصل إلى واشنطن في 19 فبراير للمشاركة في اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان سوبيانتو قد صرّح سابقًا بأن بلاده مستعدة لإرسال 20 ألف جندي إلى غزة.



