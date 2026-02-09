الخارجية الروسية تطرح شرطا للتطبيع الكامل للعلاقات مع أمريكيا

صرح رئيس إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر جوساروف، بأنه من الصعب على بلاده تصور تطبيع التعاون مع الولايات المتحدة دون إحراز تقدم في المسارات ذات الأولوية لموسكو.

وقال جوساروف في حديث لصحيفة "كوميرسانت" الروسية: "أود أن أكرر أنه بدون إحراز تقدم في القضايا ذات الأولوية لنا، يصعب علينا تصور تطبيع كامل للتعاون بين روسيا والولايات المتحدة، من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام البلدين في مجالات التجارة والتكنولوجيا المتقدمة واستخراج الموارد الطبيعية المشتركة والتعاون في القطب الشمالي والفضاء"،بحسب قناة روسيا اليوم .

وأكد جوساروف أن "موسكو ستكون مستعدة، عند الضرورة، لضبط صيغ المفاوضات إذا لمست رغبة أمريكية في الانخراط في نقاش أكثر جدية حول القضايا التي تهم روسيا".

وأشار المسئول الروسي إلى أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة من شأنه أن يعطي زخما قويا لإعادة إطلاق العلاقات الإنسانية والتجارية والاستثمارية، بما يعود بالنفع على الولايات المتحدة نفسها في المقام الأول"، مضيفا أنه قد "تم إبلاغ السلطات الأمريكية بمقترحاتنا بشأن هذه القضايا، والكرة الآن في ملعبهم".

وأكد جوساروف أن التواصل بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية "مستمر بنشاط كبير، ولم يتوقف قط"، وذكّر بأنه في عام 2025، أسفر حوار بين السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشيف، ونائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي سوناتا كولتر، عن اتفاقيات حسنت من أداء البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى منذ ولايته الثانية لوضع نهاية للحرب بين روسيا وأوكرانيا واجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في شهر أغسطس الماضي في ألاسكا كما عُقدت جولتان من محادثات ثلاثية أوكرانية أمريكية روسية في الإمارات.