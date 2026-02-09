قصر باكنجهام: الملك تشارلز الثالث سيدعم الشرطة في تقييم التقارير حول إرسال أندرو ملفات إلى إبستين

أعلن قصر باكنجهام أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث، سيدعم الشرطة فيما يتعلق بتقييم التقارير بشأن قيام الأمير السابق أندرو بإرسال ملفات إلى الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

جاء هذا البيان بعد إعلان الشرطة أنها تفحص تقارير تفيد بأن الأمير السابق، المعروف حاليا باسم "أندرو مونتباتن-ويندسور"، أرسل تقارير تجارية إلى إبستين في عام 2010.

وفتحت شرطة تايمز فالي، التي تغطي مناطق غرب لندن بما في ذلك مقر إقامة الأمير السابق في ويندسور، تحقيقا بعد أن نشرت مؤسسات إخبارية تقارير عن رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن الأمير —الذي كان يشغل آنذاك منصب مبعوث بريطانيا للتجارة الدولية— أرسل لإبستين تقارير متعلقة بجولة قام بها في جنوب شرق آسيا عام 2010.