قوة إسرائيلية تفجر مباني بعد توغلها في بلدتين جنوب لبنان

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، الخميس، في بلدتي العديسة وكفركلا الحدوديتين جنوبي لبنان، وفجرت مباني عدة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة إسرائيلية توغلت فجرا بحي النورية وسط بلدة كفركلا، حيث فجرت مبنى سكنيا، فيما تقدمت قوة أخرى باتجاه بلدة العديسة، وقامت بتفخيخ ونسف منزلين عند أطرافها.

يأتي ذلك مع تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية، واستمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار المبرم مع "حزب الله" في نوفمبر 2024، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

ومنذ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان أوقع أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، قبل أن يتوسع في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

ودون جدوى، تطالب بيروت منذ أكثر من عام بوقف عدوان تل أبيب اليومي على سيادة لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

اكتب إلى Osama Zakaria