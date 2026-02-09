ماليزيا: تسجيل حالة إصابة بالسل في مدرسة ابتدائية

رصدت السلطات الصحية في ماليزيا، حالة إصابة بمرض السل لتلميذ في إحدى المدارس الابتدائية في مدينة بونتيان.

وقال رئيس لجنة التعليم والإعلام في ولاية جوهور، أزنان تامين، إنه تم تأكيد حالة الإصابة من جانب مكتب الصحة بمنطقة بونتيان، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية.

وأشار إلى أن "مكتب الصحة بالمنطقة اتخذ إجراءات فورية وحدد هوية جميع المخالطين المقربين للحالة."

وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، أنه "تم إبلاغ المخالطين الذين تم تحديد هويتهم بالتوجه إلى عيادة الصحة في بونتيان للخضوع لفحص طبي وفقا للإجراءات والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة".

وكان وزير الصحة الماليزي، الدكتور ذو الكفل أحمد قد أكد، يوم الخميس الماضي، ظهور بؤرة لمرض السل في بنجيرانج، بمنطقة كوتا تينجي، حيث تم اكتشاف 33 حالة إيجابية بعد فحص 804 من المخالطين المقربين.

وأضاف أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ضمن هذه البؤرة، لكنه أكد أن الوفاة لم تكن ناجمة عن الإصابة بمرض السل.