ضبط 654 كيلو مخدرات و317 سلاحا ناريا خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 317 قطعة سلاح ناري بحوزة 181 متهما، وذلك خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: 83 بندقية آلية، و69 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و156 فرد خرطوش، و314 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و85 خزينة متنوعة، و248 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 398 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 654 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة، و1109 أقراص مخدرة، إلى جانب ضبط 7 متهمين هاربين، و17 متهما بالبلطجة، و260 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 26 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في تنفيذ 85 ألفا و187 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن فحص 59 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات.

وجاء ذلك في إطار الحملات الموسعة التي تنفذها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بكل أنحاء الجمهورية.