سافانا جوثري توجه نداء جديدا بالفيديو مع اقتراب الموعد النهائي لدفع فدية لخاطفي والدتها

قالت مقدمة برنامج "توداي" سافانا جوثري في مقطع فيديو نشرته اليوم الاثنين، إن عائلتها "في ساعة يأس" أثناء البحث عن والدتها المفقودة نانسي جوثري، قبل الموعد النهائي الوشيك لدفع فدية حدده خاطفوها المزعومون باليوم الاثنين.

ولم تذكر جوثري الموعد النهائي في الفيديو، قائلة إن عائلتها ما زالت تعتقد أن والدتهم (84 عاما) محتجزة.

وكانت السلطات التي تحقق في اختطاف نانسي جوثري قد عادت إلى حيها في أريزونا عدة مرات خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل الموعد النهائي والذي حدده خاطفوها المزعومون الذين أرسلوا مذكرات فدية يطالبون فيها بأموال مقابل عودتها.

وقد دخل التحقيق في ما حدث لوالدة سافانا جوثري أسبوعه الثاني دون أي معلومات حول ما إذا كانت المرأة لا تزال على قيد الحياة.

وكانت جوثري قد قالت أول أمس السبت في نداء يائس عبر فيديو للخاطفين المحتملين لوالدتها "سوف ندفع" مقابل عودتها الآمنة، مع دخول البحث المحموم عن السيدة البالغة من العمر 84 عاما يومه السابع.

وقالت في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي محاطة بأشقائها: "لقد تلقينا رسالتكم، ونحن نتفهم الأمر. نتوسل إليكم الآن أن تعيدوا إلينا والدتنا حتى نتمكن من الاحتفال معها. هذا هو السبيل الوحيد لننعم بالسلام. هذا أمر قيم للغاية بالنسبة لنا، وسوف ندفع".

ولم يتضح ما إذا كانت المذيعة القديمة لبرنامج "توداي" على شبكة "إن بي سي" تشير إلى رسالة جديدة من شخص قد يكون اختطف نانسي جوثري.



وقد أثار اختفاء جوثري الغامض والبحث عنها اهتمام الولايات المتحدة- من الرئيس دونالد ترامب الذي تحدث مع سافانا جوثري الأسبوع الماضي إلى المحققين عبر الإنترنت الذين غمروا وسائل التواصل الاجتماعي بالنصائح والنظريات والشائعات.