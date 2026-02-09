«الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة» تعلن صرف أكثر من 40 مليون جنيه خلال 2025

أعلنت الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة تحقيق إنجازات ملموسة في تنفيذ شروط الواقفين خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه من بند شروط الواقفين أكثر من 40 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار التزام وزارة الأوقاف بأحكام الوقف الشرعية، وحرصها الدائم على الوفاء بشروط الواقفين، وصرف أموال الوقف في الأوجه المحددة لها بدقة، بما يحقق مقاصد الواقفين، ويسهم في دعم الجوانب الدينية والاجتماعية والتنموية.

وأكدت الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة أن هذه النتائج تعكس كفاءة منظومة العمل المالي، ودقة المتابعة والمحاسبة، وحسن التخطيط في إدارة أموال الوقف، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وأضافت أن تنفيذ شروط الواقفين يتم وفق آليات واضحة وضوابط دقيقة، تضمن الالتزام التام بالمقاصد الشرعية والقانونية للوقف، مع إخضاع جميع إجراءات الصرف للرقابة والمراجعة المستمرة، بما يسهم في تحقيق العدالة في التوزيع، واستدامة الموارد الوقفية، وتعظيم أثرها المجتمعي على المديين القريب والبعيد.

ويجسد هذا الأداء نجاح جهود تطوير العمل الوقفي، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم الأمانة والمسؤولية في إدارة المال الوقفي، بما يتسق مع توجهات الدولة في حسن إدارة الموارد، ودعم مسارات التنمية المستدامة.