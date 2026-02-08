أكدت الدكتورة مارينا هاجيمنوليس، وزير الدولة للشحن بجمهورية قبرص، على عمق علاقات الصداقة الممتدة والتعاون الوثيق الذي يجمع بين بلادها وجمهورية مصر العربية، مشيدة بالإرث البحري المشترك والتنسيق البناء مع وزارة النقل المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة القبرصية، اليوم، في افتتاح فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 15»، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث أعربت عن تقديرها لمكانة المؤتمر كمنصة دولية مرموقة للحوار والابتكار في مجالات النقل واللوجستيات.

وقالت هاجيمنوليس إن الممرات البحرية باتت تشكل الركيزة الأساسية للتحولات الجذرية التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والضرورات البيئية، مؤكدة التزام قبرص – كمركز دولي عريق للشحن – بدعم الممرات اللوجستية المتكاملة التي تضمن انتقالاً آمناً نحو "تجارة عالمية خضراء".

وحول التحديات المناخية، أوضحت الوزيرة أن قطاع الشحن البحري يساهم بنسبة 3% من الانبعاثات الكربونية عالمياً، مشيرة إلى أن الأشهر العشرة المقبلة ستكون "فترة حاسمة" للتوصل إلى حلول عملية وإطار قانوني شامل ضمن المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بالتزامن مع الانطلاق نحو عصر الممرات الذكية.

ونوهت الوزيرة بأن عام 2025 كان مليئاً بالتحديات، كما شهد مطلع عام 2026 اضطرابات تتطلب إصراراً دولياً لتحويلها إلى فرص نمو، مشددة في الوقت ذاته على أن "التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي" لا يمكنهما تحقيق التقدم بمعزل عن العنصر البشري.

واختتمت هاجيمنوليس كلمتها بالتأكيد على الدور المحوري للبحارة والمتخصصين في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والوصول إلى "صفر انبعاثات"، واصفة إياهم بالعمود الفقري الذي يعيد صياغة مستقبل الشحن البحري ليكون أكثر استدامة ومرونة.