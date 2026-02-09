رئيس حزب الوفد لـ الشروق: ندرس تقديم مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم

وعدت يمامة برئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بـ«الشيوخ» خلال دور الانعقاد الحالي

كشف السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عن ملامح الأجندة التشريعية للحزب عقب فوزه في انتخابات رئاسة الحزب الأخيرة، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية للحزب خلال الأسبوع الحالي.

وأكد البدوي في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه سيجتمع بالهيئة البرلمانية لنواب مجلسى الشيوخ والنواب عقب الانتهاء من تشكيل «بيت الخبرة البرلماني»، مشيرًا إلى أن إعداد الأجندة التشريعية عقب تأسيس هذا المركز، المتوقع الأسبوع الحالي.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن «بيت الخبرة البرلماني» التابع للحزب سيكون معنيًا بإعداد مشروعات القوانين، وصياغة الأدوات الرقابية مثل الأسئلة البرلمانية وطلبات الإحاطة، بما يسهم فى إعداد أجندة تشريعية متكاملة للحزب.

وأكد رئيس حزب الوفد أنه يولى اهتمامًا خاصًا بقانون الإيجار القديم، موضحًا أن مشروع القانون يُعد متوازنًا إلى حد كبير بين المالك والمستأجر، إلى جانب دور الدولة باعتبارها الطرف الثالث الراعى لمصالح المواطنين، إلا أن هناك عبئًا يقع على الدولة يتمثل فى توفير السكن المناسب.

وأضاف أنه يدرس إضافة بند يتضمن شرط توافر السكن الملائم قبل إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية بعد مرور سبع سنوات، مشيرًا إلى أن النص الحالى قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الدولة، فى ظل التزاماتها بتوفير مساكن لملايين الأسر، إلى جانب توفير وحدات سكنية للشباب وحديثى الزواج والمقبلين على الزواج، ما يجعل من الضرورى ربط الإخلاء بتوافر البديل المناسب.

وأشار إلى أن هناك دراسة تُجرى حاليًا بشأن هذا المقترح، وبناءً عليها سيتم إعداد مقترح قانونى لتقديمه داخل البرلمان.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن من بين القوانين محل الاهتمام أيضًا مشروع قانون «حماية الطفل رقميًا»، الذى أشار إليه رئيس الجمهورية، موضحًا أنه ناقش الأمر مع رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس النواب النائب محمد عبدالعليم داود، والنائبة نشوى الشريف، حيث طرحا فكرة «الشريحة الأبوية» لحماية الأطفال.

وأوضح أن المقترح يتعلق بشريحة تُوضع فى هاتف الطفل، وتتيح حظر الدخول إلى مواقع أو ألعاب خطرة، وتحدد فترات زمنية لاستخدام الهاتف، مثل فترات متصلة قصيرة يحددها المختصون، إضافة إلى تحديد عدد ساعات الاستخدام اليومى وفقًا لتوصيات خبراء العلوم الطبية والنفسية، بحيث يتم إيقاف الاستخدام تلقائيًا بعد تجاوز المدة المقررة.

وأوضح أن هذين التشريعين لا يمثلان أجندة كاملة للحزب فى الوقت الحالى، وإنما يعدان مناقشات أولية، لافتًا إلى أن الأولوية تتركز حاليًا على استكمال البنية التنظيمية للحزب، وتطوير مقراته، واتخاذ بعض القرارات التنظيمية، على أن يُعقد اجتماع الهيئة البرلمانية غالبًا خلال الأسبوع المقبل.

وحول ما تردد بشأن تغيير رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ، عبدالسند يمامة، قال البدوى: «لم أطرح إقالته، بل وعدته برئاسة الهيئة البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالى»، مشيرًا إلى أن اختيار رؤساء الهيئات البرلمانية فى مجلسى الشيوخ والنواب هو قرار تتخذه الهيئة العليا للحزب.

وأضاف أنه مع بداية دور الانعقاد القادم سيتم اختيار رؤساء هيئات برلمانية جدد فى مجلسى النواب والشيوخ، موضحًا أن فى كل دور انعقاد يصدر قرار بتشكيل الهيئة البرلمانية، قائلًا: «قد يحدث تغيير لرئيس الحزب السابق عبدالسند يمامة من رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد فى مجلس الشيوخ، وكذلك محمد عبدالعليم داود فى مجلس النواب، لأنه قرار هيئة عليا».