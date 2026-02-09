 مصطفى حسين يتألق ويحرز ذهبية بطولة زغرب المفتوحة للمصارعة - بوابة الشروق
الإثنين 9 فبراير 2026 12:54 ص القاهرة
مصطفى حسين يتألق ويحرز ذهبية بطولة زغرب المفتوحة للمصارعة

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 9 فبراير 2026 - 12:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 - 12:10 ص

حقق بطل مصر في المصارعة، مصطفى حسين، الميدالية الذهبية في بطولة زغرب المفتوحة للمصارعة الرومانية، المقامة في كرواتيا، في وزن تحت 72 كجم، والتي تُعد إحدى بطولات التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للمصارعة.

بدأ حسين البطولة بالفوز على الجورجي ميشيكو أليكسندريا ٣-٢ في الدور الأول، ثم تغلب على الأوزباكستاني أبرور أتاباييف، وصيف العالم تحت 23 سنة لعام 2025، بنتيجة ٢-١ في ربع النهائي، قبل أن يتجاوز الكازاخستاني ألماتبك أمان بك ٨-١ في نصف النهائي.

وفي المباراة النهائية، حقق مصطفى الفوز على الجورجي نيكا برولادزه بنتيجة ٤-١، ليُتوَّج بالميدالية الذهبية وسط منافسة قوية شارك فيها أفضل لاعبي العالم.

وتأتي هذه البطولة بعد الدور الوطني المهم الذي قام به الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في دعم عودة المصارع العالمي إلى صفوف المنتخب المصري، ليؤكد البطل داخل البساط أن دعم الدولة وقيادتها الرياضية يصنع الفارق ويعيد الأبطال إلى مكانهم الطبيعي على قمة منصات التتويج.


