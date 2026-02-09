السعودية تشارك للعام الثاني في صياغة التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي 2026

شاركت السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في إعداد "التقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي 2026" للعام الثاني على التوالي، في إطار جهودها الدولية المستمرة لتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، وتأكيدًا لدورها الريادي في دعم الابتكار المسؤول وبناء مستقبل تقني آمن ومستدام على المستوى العالمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.

ويأتي التقرير، ضمن مخرجات قمة سلامة الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في بليتشلي بارك في بريطانيا عام 2023، ويهدف إلى تقديم تقييم علمي شامل للتطورات المتسارعة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحليل المخاطر المصاحبة لها، إضافة إلى اقتراح مسارات عملية لتعزيز معايير السلامة والحوكمة الدولية، بما يجعله مرجعًا علميًا مهمًا لصنّاع القرار والجهات التنظيمية والمجتمع البحثي حول العالم.

وشارك في إعداد التقرير نخبة من أبرز العلماء والخبراء الدوليين، إلى جانب عدد من المتخصصين في سلامة الذكاء الاصطناعي وحوكمة التقنية من جامعات ومراكز بحثية مرموقة، وبمشاركة خبراء يمثلون أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية، من بينها: الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي.

ويركز التقرير، على مجموعة من الرسائل الرئيسة، من أبرزها أهمية مواكبة التسارع المتنامي في قدرات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية وعلمية متقدمة، وضرورة الاستثمار في أبحاث السلامة والتوافق التقني لضمان بقاء الأنظمة تحت إشراف وتحكم بشري فعّال.