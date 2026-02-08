جدل واحتجاجات ترافق زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أستراليا

تبدأ اليوم زيارة رسمية للرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إلى أستراليا، تستمر 4 أيام وتشمل سيدني وملبورن وكانبرا، وسط إجراءات أمنية مشددة وتوقعات بتنظيم مظاهرات احتجاجية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، تقول الحكومة الأسترالية إن الزيارة تهدف إلى دعم الجالية اليهودية بعد الهجوم الذي وقع في شاطئ بونداي بسيدني في ديسمبر الماضي وأسفر عن مقتل 15 شخصا، مؤكدة أن الدعوة جاءت بطلب من قيادات الجالية اليهودية.

في المقابل، أثارت الزيارة انتقادات حادة من منظمات حقوقية ونواب في حزب العمال الحاكم، حيث اعتبروا أن حضور هرتسوج يقوض التماسك الاجتماعي في ظل الغضب الشعبي من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وطالب محتجون بسحب الدعوة، فيما دعا بعض النشطاء إلى اعتقاله بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية، استنادا إلى تقرير صادر عن لجنة أممية، وهي اتهامات ترفضها إسرائيل.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين كانبيرا وتل أبيب توترا ملحوظا، خاصة بعد اعتراف أستراليا بدولة فلسطينية، وما تبعه من تبادل اتهامات علنية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

من جانبها، أعلنت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز استعدادها لاستخدام صلاحيات موسعة لضبط الاحتجاجات ومنع الاحتكاك بين المتظاهرين وأفراد الجالية اليهودية خلال الزيارة، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على الأمن العام.