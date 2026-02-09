كشف الفنان شريف سلامة عن رؤيته لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على حياة الفنان المهنية.

وقال خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر «DMC» إن فترات اختفائه عن الساحة الفنية ربما ترتبط بعدم نشاطه على السوشيال ميديا، خاصة في الحالات التي لا يحقق فيها العمل نسب مشاهدة مرتفعة.

وأشار إلى عدم اهتمامه بوسائل التواصل الاجتماعي، رغم إدراكه لأهميتها، معربا عن رفضه استعراض تفاصيل حياته اليومية الصغيرة، قائلا: «مش بحب السوشيال ميديا، أغلبها فيك مش حقيقي».

وشدد أن هدفه هو نيل احترام الناس كفنان فقط، قائلا: «أنا عندي هدف.. أنا عايز أقول إن أنا فنان الناس تحترمه دون أن أفعل ما يجب أن يُفعل في الواقع العام للسوشيال ميديا، وأقول قهوتي.. وبدلتي».

وأشار إلى ممارسته رياضة ركوب الخيل وقفز الحواجز والـ «درساج» (الترويض) منذ 16 عاما، ومع ذلك لم يشارك أي تفاصيل عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا: «عمر ما حد شاف حاجة، ليه يشوفوه!».

وكشف عن رفضه الدخول إلى مواقع التصوير، بهاتفه المحمول أو بالسيناريو، مشيرا إلى أن هذا النهج «وصية» تعلمها من والده الراحل.

وأرجع ذلك إلى رغبته في أن تكون الشخصية نابعة من داخله وليست مجرد كلمات يبحث عنها في الورق، قائلا: «الورق هو النقطة صفر ويجب أن أزيله من عيني».