قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن اليوم شهد وصول الدفعة الخامسة من المرضى والمصابين من قطاع غزة، عبر معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة، بالإضافة لعودة من تلقى العلاج لفلسطين مرة أخرى.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إلى أن الأطباء ومتطوعي الهلال الأحمر المصري يستقبلون المصابين فور وصولهم للمعبر، لإجراء فحوصات الحجر الصحي، تمهيدًا لنقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى العريش العام لإجراء الفحوصات اللازمة.

وتابع أنه يتم نقل المصابين ممن يحتاجون لعلاج أكثر تخصصًا للمراكز المتخصصة، سواء كانت تابعة لوزارة الصحة، أو الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو المستشفيات الجامعية.

وأوضح أن الوزارة تتعامل مع جميع الحالات بنفس الدرجة من الجدية، قائلًا:"مع كل حالة مرضية بتدخل بيتم التعامل معها بنفس الآلية والطريقة".

وفتح معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، في كلا الاتجاهين، الاثنين الماضي، أمام تنقل الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة، ثم أعادت إسرائيل إغلاقه من الجانب الفلسطيني يومي الجمعة والسبت بدعوى العطلة الأسبوعية.

وقالت المصادر، إن فتح معبر رفح البري جاء بعد دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعد ضغوط مصريه أمريكي، بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني في مايو 2024.