أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن ما يتم تداوله من شائعات حول منع إذاعة أذان الفجر أو المغرب وصلاة التراويح عبر مكبرات الصوت لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الوزارة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، وأن الضوابط المعمول بها منذ سنوات لا تزال مستقرة.

وأضاف "رسلان" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، المذاع أمس الأحد، إن حرب اليوم هي حرب معلومات ووعي، مشددًا على دور الوزارة في مواجهة الشائعات، حيث أصدرت بيانًا للرد على الافتراءات حول منع الشعائر، ولاقى إقبالًا واسعًا بعشرات الآلاف من المواطنين، مؤكّدًا أن هذا يعكس وعي الجمهور ومشاركته في معركة الوعي.

ولفت إلى أن الوزارة تشرف مباشرة على تنظيم 269 مائدة رحمن على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، مع استمرار ملتقى الفكر الإسلامي هذا العام ولكن بشكل جديد عبر "بودكاست" من رحاب مسجد سيدنا الحسين، مع التركيز على تنويعات العقول وقدوة من شتى مناحي الحياة.

وتابع أنه سيكون هناك ملتقى في مختلف مساجد الجمهورية، يشمل مليون و100 ألف جلسة علمية قصيرة بين التراويح طوال رمضان، بالإضافة إلى عدد مماثل من دروس العصر في معظم المساجد على مدار الشهر.

وأردف أن هناك ملتقى مخصص للأطفال والمراهقين في 38 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، يُقام كل يوم أحد وأربعاء بعد صلاة العصر طوال شهر رمضان.