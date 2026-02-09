وزير البترول يبحث وضع آليات تطوير تكنولوجيا الحفر لمضاعفة الإنتاج بالتعاون مع الشركات العالمية

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع عدد من مسئولي شركات البترول العالمية في مصر؛ وذلك لبحث وضع آلية لتطوير تكنولوجيا الحفر وتنمية الحقول وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، بما يسهم في تنفيذ الخطة الخمسية لمضاعفة الإنتاج المحلي للزيت الخام.

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أن الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول لديها تاريخ كبير من الإنجازات التي أدت إلى زيادة إنتاج البترول خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن مصر تجاوزت مرحلة هبوط مؤشر إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، ووصلت إلى مرحلة الاستقرار في الإنتاج، وذلك نتيجة تطبيق المحفزات لزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضح الوزير أن تسديد مستحقات الشركاء الأجانب تم وفقا للخطة التي نفذتها الوزارة، مؤكدا أن التعاون مع الشركاء الأجانب يجب أن ينتقل إلى مرحلة أخرى متقدمة للعمل على زيادة الإنتاج بشكل مضطرد.

وأشار إلى أن هدف الوزارة الاستراتيجي في الوقت الراهن هو مضاعفة الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال التعاون مع الشركاء الأجانب، عبر زيادة أعمال الحفر وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الحفر، وبشكل خاص الحفر الأفقي، مؤكدا في السياق ذاته أهمية ضخ الشركاء الأجانب استثمارات في البحث والتطوير في أساليب الحفر الجديدة، بما يتناسب مع صناعة البترول المصرية.

ووجه وزير البترول بوضع آلية تعاقدية وفنية بين الهيئة المصرية العامة للبترول من جانب، والشركاء الأجانب من جانب آخر، من خلال الاتفاق على نماذج للتعاقد ونماذج لتنفيذ الأعمال الفنية في الحقول، بهدف تطوير الأعمال وزيادة الإنتاج.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إطار زمني لإعداد تلك الآلية التنفيذية لزيادة الإنتاج اعتمادا على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما في ذلك اتباع أساليب مختلفة في عمليات الحفر، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد تلك الآلية مع نهاية الشهر الجاري.

ومن جانبهم، أثنى ممثلو الشركات العالمية على دور وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم خطط التوسع في الإنتاج، مؤكدين تقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ آلية عمل واضحة لزيادة الإنتاج، من خلال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية في تقنيات الحفر وتنمية الحقول.

حضر الاجتماع صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وسيد سليم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج، وسمير رسلان، وكيل الوزارة للبحث والاستكشاف، ومحمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وممثلو شركات "SLP" (شلمبرجير) وبيكرهيوز ويذرفورد في مصر.