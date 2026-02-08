الهلال الأحمر الفلسطيني: 18 ألف حالة حرجة بحاجة لإجلاء طبي فوري من قطاع غزّة

قال رائد النمس مدير إدارة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن قطاع غزة شهد انفراجة إنسانية جزئية بالتزامن مع فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب القطاع الأسبوع الماضي، نتيجة لتحكم إسرائيل في كمية ونوعية المساعدات التي تصل للقطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أن تحكم الاحتلال في نوعية وكمية المساعدات، أدى لحاجة العديد من القطاعات الحيوية في غزة لمزيد من الدعم، والذي لا يصل إلا عبر هذه المساعدات.

وشدد على أهمية توحيد الجهود الدولية لإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والإنساني، وفتح المعابر لإدخال المساعدات وإجلاء أعداد أكبر من المرضى والمصابين.

وأشاد بالجهود المصرية الداعمة لأهالي القطاع وعلى رأسها جهود الهلال الأحمر المصري، والتي استمرت على مدار سنوات العدوان الماضية، بمختلف الأصعدة الإنسانية والصحية، وفي مجال الدعم النفسي.

وتحدث عن آلية التنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني في عمليات إجلاء المرضى حتى مع قلة الأعداد، قائلًا إنهم يُستقبلون أولا في مستشفيات الهلال الفلسطيني، ونقلون في سيارت إسعاف تابعة لها، حتى معبر رفح البري الجنوبي ليتسلمهم الهلال المصري ليوزعهم على المستشفيات المصرية.

وفي سياق متّصل أشار النمس إلى وجود أكثر من 100 ألف مصاب، وحوالي 350 ألفًا من أصحاب الأمراض المزمنة، كأمراض القلب والسرطان وغيرها داخل القطاع.

وأوضح أنهم لا يستطيعون توفير الرعاية الطبية لعدد من هؤلاء المرضى والمصابيين، نتيجة لتضرر المنظومة الصحية في قاطع غزة، نتيجة للاستهداف الإسرائيلي لها، مشيرًا إلى وجود عدد من الخدمات لم تتوافر حتى سابقًا ومنها منظومة علاج الأورام والسرطانات.

وذكر أن حالات الحرجة يتم إجلاؤها بالتنسيق بين منظومة الصحة العالمية، ووزارة الصحة في قطاع غزة، لافتًا إلى وجود 18 ألف حالة بحاجة لإجلاء فوري وتدخلات جراحية عاجلة في ظل تعنت الاحتلال وإعاقته عمليات الإجلاء.