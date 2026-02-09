مدرب بيراميدز: فرص تتويجنا بدوري الأبطال كبيرة رغم الغيابات

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الانتصار منح فريقه صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال يورتشيتش، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إنه كان يتوقع مواجهة صعبة، خاصة أن بعثة بيراميدز سافرت إلى نيجيريا بقائمة منقوصة بسبب عدة غيابات مؤثرة، إلى جانب صعوبة الأجواء المناخية من حرارة ورطوبة مرتفعة، مشددًا على أن الفريق لعب من أجل الفوز لضمان التأهل في صدارة المجموعة.

وأشار المدير الفني إلى أنه رغم تأخر فريقه بهدف في الشوط الأول، في لعبة شكك في صحتها لوجود دفعة واضحة لم يتم احتسابها، فإنه لم يشعر بالقلق، وكان واثقًا من قدرة لاعبيه على العودة في النتيجة وتحقيق الفوز، وهو ما تحقق بالفعل.

وأوضح يورتشيتش أنه أجرى عدة تعديلات تكتيكية خلال الشوط الثاني، في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها عدد من اللاعبين نتيجة توالي المباريات محليًا وقاريًا، مؤكدًا أن التفوق البدني لبيراميدز في النصف الثاني من اللقاء كان عاملًا حاسمًا في تحقيق الانتصار الكبير.

وشدد مدرب بيراميدز على ضرورة غلق ملف المباراة سريعًا، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة جديدة في الدوري بعد ساعات قليلة، تتطلب التركيز الكامل من أجل مواصلة الانتصارات.

واختتم يورتشيتش تصريحاته بالتأكيد على أن فرص بيراميدز كبيرة في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا والاحتفاظ بالبطولة للموسم الثاني على التوالي، رغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق، وعلى رأسها محمد حمدي ورمضان صبحي، إلى جانب رحيل بلاتي توريه وإبراهيم عادل، واصفًا ذلك بالخسارة الكبيرة، لكنه أبدى ثقته في قدرات لاعبيه والعناصر الجديدة المنضمة حديثًا، مؤكدًا أنهم بحاجة لبعض الوقت من أجل الانسجام، وسيظهرون بصورة مميزة خلال الفترة المقبلة.