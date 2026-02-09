أسدل الستار على فترة الانتقالات الشتوية في مصر، بنهاية يوم الأحد 8 فبراير 2026، والتي بدأت في الأول من يناير الماضي وامتدت لـ 39 يومًا.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الحالية في مصر نشاطًا كبيرًا من أندية الدوري المصري الممتاز، ويأتي في مقدمتهم نادي الاتحاد السكندري الذي ضم 8 لاعبين خلال هذه الفترة، فيما كان النادي الإسماعيلي واحد من ناديين لم يبرما أي صفقات بسبب عقوبات إيقاف القيد، رفقة نادي الزمالك.

ولم يبرم الإسماعيلي أي صفقة في ظل عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد، حيث يعانى الإسماعيلى حتى الآن من 4 قضايا تسببت في منعه من التعاقد مع صفقات جديدة.

صفقات نادي الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية

يعتبر نادي الاتحاد السكندري أكثر الأندية إبراما للصفقات خلال الميركاتو الشتوي، بعدما ضم 8 لاعبين لصفوفه خلال يناير.

ودخل الاتحاد السكندري الميركاتو الشتوي بهدف تصحيح الأوضاع، في ظل تراجع النتائج، وأبرمت إدارة زعيم الثغر عدة صفقات، بداية من ضم محمود عبدالعاطي «دونجا» وعبدالرحمن جودة من بيراميدز، وكذلك ضم الجناح يسري وحيد قادمًا من البنك الأهلي، وخالد عبدالفتاح ظهير أيمن سيراميكا كليوباترا، كما دعم الاتحاد صفوفه بضم محمد مجدي «أفشة» صانع ألعاب الأهلي، فضلًا عن استعارة الجناح عبدالرحمن مجدي من بيراميدز، ومحمود عماد من البنك الأهلي، وأخيرا استعاد الفريق السكندري خدمات المهاجم الأنجولي كريستوفر مابولولو.

صفقات نادي غزل المحلة في فترة الانتقالات الشتوية

أبرم نادي غزل المحلة 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ودعم النادي صفوفه بثلاثة عناصر أجنبية، إذ تعاقد مع المهاجم البوروندي عبيدي إينيزا قادمًا من إيجل نوار، والمهاجم الإيرلندي جيمي موانجا من بينكامي القبرصي، والفلسطيني محمد سفيان سويطي صفقة انتقال حر، بالإضافة للثلاثي المحلي يوسف فوزي من نادي صيد المحلة، وأحمد الشيخ على سبيل الإعارة وأخيرًا سيف الإمام من فاركو على سبيل الإعارة.

صفقات نادي حرس الحدود في فترة الانتقالات الشتوية

تعاقد نادي حرس الحدود مع ثلاث صفقات دفعة واحدة، وجميعهم من اللاعبين الأجانب، بالتعاقد مع التونسي عزيز عبيد جناح الاتحاد المنستيري، والنيجيري إكينا كوبور لاعب وسط لينكولن جبل طارق، والغاني موسيس توام مهاجم الجزيرة الأردني.

صفقات نادي البنك الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية

اكتفى نادي البنك الأهلي بصفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث عزز الفريق صفوفه بالتعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط الأهلي، والجزائري صلاح بوشامة لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري.