علق سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية، على قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، باستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، إلى جانب مجزاءات الدواجن (الأوراك والصدور) من عدة دول، لزيادة المعروض في السوق المحلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"،"أؤيد هذا القرار قلبًا وقالبًا الدولة ليها أذرع ومفيش حد يلعب بمصالح الناس، ده القرار الصائب".

وأضاف أن استيراد الدواجن المجمدة سيؤدي لاستقرار الأسواق، وسيجبر الجهات "الجشعة" على خفض الأسعار، نافيًا وجود أي مشاكل في القطاع الداجني، نتيجة لثبات سعر الصرف، ومدخلات الإنتاج، مع انخفاض سعر الدولار، الذي يستخدم في استيراد 95% من الإنتاج.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار الحالي مرتبط باستغلال المواسم والأعياد، مستشهدًا بوجود فائض في الإنتاج الداجني بـ25%، قائلًا:"المعدل الطبيعي للدواجن في شهر رمضان لأنها سلعة على العرض والطلب ما بين الـ80 والـ85 جنيه في المزرعة علشان كنّا داخلين مع أعياد الأقباط وشهر رمضان".

وأشار إلى أن السعر العادل من وجهة نظره يجب ألا يتجاوز الـ85 جنيهًا في المزرعة الـ95 للمستهلك النهائي مستنكرًا ارتفاعها لأكثر من 120 جنيهًا في بعض الأماكن وتراوحها في التجمع بين الـ250 والـ300 جنيه وفق تقارير حصُل عليها.

وذكر أن وزارة التموين وفّرت دواجن محلية مجمدة بسعر 115 جنيهًا للكيلو، معتبرًا هذا سعرًا عادلًا للمواطن، مضيفًا: "الفرخة بـ 115 لو اشتراها من محل بيع الفراخ هيجيبها من 160لـ 170 جنيه".

وشدد أن مصر لا تحتاج لاستيراد الدواجن، ولكّنه إجراء اضطرت له الحكومة في ظل ارتفاع أسعارها حاليًا، معقبًا: "متأكد إن بعد هذا القرار لاستيراد الدواجن سعرها سينخفض أكثر وأكثر في المزرعة".

ومن جانبه نفى ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ما أثير حول وجود جشع في تسعير الدواجن محليًا، قائلًا: "للأسف الصورة كده مش كاملة ومش واضحة".

وأشار إلى عدم وجود خطّة مستقبلية لإدارة هذه الصناعة، والتي تضم ملايين العمال، بحجم استثمارات بلغ 200 مليار جنيه، والتي نجحت على مدار السنوات الماضية، مضيفًا أنها سلعة حية وتتأثر بآليات العرض والطلب، وأن الحل مرتبط بإلغاء التداول الحي لها تثبيتًا للأسعار.

ولفت إلى تعرض منتجي الدواجن لخسائر على مدار الأشهر الـ6 الماضية، لاضطرارهم للبيع بأسعار دون التكلفة، قائلًا: "هي صناعة فيها 6 دورات في السنة ودي مادة حية".

وتابع أن المربين يضطرون لرفع الأسعار في المواسم والأعياد، لتحقيق التوازن، مع الدورات التي تم بيعها بسعر التكلفة أو أقل.

وتحدث عن استيراد الدواجن المجمدة، قائلًا إنها لا تتمتع بأي ميزة نسبية خصوصًا فيما يتعلق بالسعر، لافتًا إلى أن أسعارها بلغت الـ135 جنيها للكيلو في الجمعيات الاستهلاكية.

وتابع أن المستهلك المصري يفضل الدواجن الحية، وليس المجمدة التي قضت أشهرًا في عملية الشحن.

وذكر أن هذه الصفقة غير عادلة للمربين الذي تعرضوا لخسائر على مدى الأشهر الـ6 الماضية، لافتًا إلى شعورهم بالغضب للجوء الحكومة لإغراق الأسواق في فترة الذروة، وقائلًا:"مجرد الكلام في الصفقة ده كلام غلط، المنتج النهاردة في حالة غضب".

ويذكر أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اجتمع مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز "مستقبل مصر"، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، وضبط حركة الأسواق، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك

وأسفر الاجتماع عن اتفاقهم لاستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة ومجزاءاتها وطرحها بأسعار مخفضة قبيل شهر رمضان المبارك.