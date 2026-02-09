مساعد وزير الخارجية الأسبق: موقف مصر ثابت في دعم وحدة الصومال ورفض أي كيانات موازية

قال السفير أمجد عبد الغفار، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لمصر، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، تأتي في توقيت بارز، ضمن إطار التشاور المستمر بين الرئيسين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، مساء الأحد، أن الملف الصومالي يُعد أحد أهم الملفات المطروحة على الساحة الإفريقية، ويحظى باهتمام خاص على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن مصر تتولى خلال الشهر الجاري رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وشدد على أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا، مؤكدًا أن استقرار الصومال يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن مصر والصومال تشتركان في عضوية مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، باعتبار هذا الملف أحد الركائز الأساسية لأمن البحر الأحمر ومداخل قناة السويس وحركة التجارة الدولية.

وتابع أن مصر تقدم دعمًا عسكريًا للصومال بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع في 14 أغسطس 2024، في إطار تعزيز القدرات الأمنية للجيش الصومالي، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن الاستراتيجية المصرية في هذا الإطار تستند إلى حماية المصالح القومية المصرية في البحر الأحمر.

وتطرق إلى البعد الاقتصادي والتجاري للعلاقات بين البلدين، موضحًا أنه يُعد من أهم الملفات التي تعكس عمق التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، وأسهمت منذ ذلك الحين في نقل الخبرات المصرية لدعم بناء المؤسسات المدنية الصومالية.

وأردف أن مصر قدمت مؤخرًا خبراتها في إعادة تأهيل المنظومة القضائية الصومالية، إلى جانب الدعم القانوني، فضلًا عن التعاون في مجالات التعليم، حيث يلعب الأزهر الشريف دورًا بارزًا في تعليم وتأهيل آلاف الطلاب الصوماليين.

وأكد على استمرار الدور الريادي لمصر في المنطقة، وحرصها على حماية مصالحها القومية وكذلك المنطقة، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة المصرية، في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا، مشددًا على رفض مصر لأي اتفاقيات من شأنها تقويض وحدة وسيادة الأراضي الصومالية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.