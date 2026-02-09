الأرصاد: أجواء ربيعية صيفية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة طوال الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال شهر فبراير، رغم كونه ذروة فصل الشتاء، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع غير معتاد مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

وأوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الأحد، أن معظم الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد خلال هذه الفترة ذات مصدر صحراوي، إلى جانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وأضافت أن اليوم شهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث سجلت القاهرة الكبرى ْ29 درجة مئوية نهارًا، بزيادة تتراوح بين 8 و9 درجات عن المعدلات الطبيعية، مؤكدة أن الأجواء تميل إلى الربيعية والصيفية أكثر من كونها شتوية.

ولفتت إلى أن هذه الارتفاعات مستمرة طوال الأسبوع الجاري، مع استمرار الإحساس بالدفء نهارًا، موضحة أن درجات الحرارة العظمى غدًا بالقاهرة الكبرى ستتراوح بين ْ28 و29ْ درجة مئوية.

وأكدت أن الطقس سيظل متقلبًا خلال فصل الشتاء، لافتة إلى أنه رغم الارتفاعات الحالية، ما زالت هناك فرص لعودة الأجواء الشتوية، حيث من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لتسجل العظمى ما بين ْ22 و23ْ درجة مئوية.

ونبهت إلى عدم الاستغناء عن الملابس الشتوية، خاصة مع استمرار البرودة الشديدة خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أن فصل الشتاء ينتهي رسميًا في 20 مارس المقبل.

وأردفت أن الأتربة العالقة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، يكون هناك منها ما هو عاق في الأجواء غدًا الاثنين، مع انخفاض نسبي في سرعات الرياح، على أن تعود للزيادة مرة أخرى بنهاية الأسبوع، خاصة يومي الجمعة والسبت المقبلين، محذرة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية من التعرض للأتربة، مؤكدة أهمية ارتداء الكمامات خلال هذه الفترة.