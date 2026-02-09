تامر أمين يدعو لـ «رقابة شعبية» لمواجهة غلاء الدواجن: المقاطعة ستجبر المستغلين على خفض الأسعار

دعا الإعلامي تامر أمين المواطنين إلى تفعيل ما وصفه بـ«الرقابة الشعبية» لمواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواجن، مؤكدًا أن وعي المستهلك وقدرته على مقاطعة الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه يمكن أن يفرض الانضباط على السوق.

وأضاف «أمين» خلال برنامجه على قناة النهار، اليوم الأحد، أن عددًا كبيرًا من المواطنين تواصلوا معه مؤكدين على ضرورة تفعيل دور المستهلك في الرقابة، من خلال الاستغناء، وليس الامتناع الكامل عن شراء الدواجن.

وتابع أن شراء السلعة بالسعر المغالى فيه يشجع على الطمع واستمرار الغلاء، مشيرًا إلى أن كيلو البانيه الذي يخرج من المزرعة وخط الإنتاج بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا، يُباع في بعض المناطق بأسعار تصل إلى 250 و300 جنيه، وهو أمر غير مقبول.

وأوضح أن المقاطعة تؤدي إلى كساد السلعة، ما يدفع البائع للعودة إلى التاجر وإعادة تسعيرها بشكل عادل، مردفًا: "المغاليين خلوا السلعة تبور عندهم.. غصب عنهم هينزلوا"، لافتًا إلى أن هناك تجارًا ما زالوا يتحلون بالضمير ويعرضون الدواجن بأسعار مناسبة، وبعضهم يقدم عروض تخفيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة دعم وتشجيع التجار الملتزمين، ومقاطعة المغالين في الأسعار، مؤكدًا أن الرقابة الشعبية القائمة على الوعي هي السلاح الأهم للمواطن في مواجهة الغلاء وضبط الأسواق.