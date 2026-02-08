القاهرة الإخبارية: حالة تأهب قصوى لاستقبال المصابين الفلسطينيين من غزة عبر معبر رفح

قال أيمن عماد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن الجهات المصرية لم تتقاضَ أي رسوم من المسافرين أو من المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين إلى الأراضي المصرية، مؤكداً أن استقبالهم يتم بدعم كامل من الدولة المصرية، في إطار مساندة الأشقاء الفلسطينيين دون أي أعباء مالية أو ضغوط من أي نوع.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن منفذ رفح البري يشهد اليوم حالة استنفار صحي كامل، مع وصول دفعة جديدة متوقعة من المرضى والجرحى، حيث انتشرت مئات سيارات الإسعاف داخل المنفذ وخارجه، إلى جانب أطقم طبية متخصصة تقوم بتشخيص الحالات فور وصولها وتحويلها إلى سيارات إسعاف مجهزة بأعلى مستويات الرعاية.

وأوضح أن الحالات تُنقل تباعاً إلى مستشفيات شمال سيناء كوجهة أولى، إضافة إلى مستشفيات بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة، بحسب التقييم الطبي، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية أفادت بانتظار أكثر من 20 ألف فلسطيني للعلاج، وسط جاهزية كاملة للمستشفيات المصرية.

وجرى فتح معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، في كلا الاتجاهين، الاثنين الماضي، أمام تنقل الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة، ثم أعادت إسرائيل إغلاقه من الجانب الفلسطيني يومي الجمعة والسبت بدعوى العطلة الأسبوعية.

وقالت المصادر، إن فتح معبر رفح البري جاء بعد دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعد ضغوط مصرية أمريكية، بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني في مايو 2024.

وغادرت الأسبوع الماضي 4 دفعات من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، بينما استقبلت مصر عددا من الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.