تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه لـ17 فبراير

أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة "ناصر" المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة، على حكم إعدامه لجلسة 17 فبراير الجاري.

وخلال جلسة اليوم، استمعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، لطلبات دفاع المتهم "ناصر" المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة، في جلسة استئنافه على حكم الإعدام الصادر بحقه.

وطالبت هيئة المحكمة دفاع المتهم بالبدء في المرافعة، إلا أن الدفاع رفض الترافع، مؤكدًا تمسكه بتنفيذ طلباته المقدمة للمحكمة قبل الخوض في موضوع الدعوى.

وطلب دفاع المتهم تأجيل نظر الاستئناف لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، متمسكًا بكامل حقوق موكله القانونية في هذا الشأن.

وكانت محكمة جنايات أول درجة، عاقبت المتهم "ناصر" حضوريًا وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهي أسوان في منطقة الكوربة بسلاح أبيض "مطواة".

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر. ص. م"، قتل المجني عليه "محمد. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتله - إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه - فدبر للأمر وأعد العدة اللازمة، حيث جهز سلاحًا أبيض، وتربص له في المكان الذي أيقن سلفًا مروره منه. وما إن ظفر به، حتى سدد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه فأفقدته توازنه وأوقعته أرضًا.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه، حيث سدد له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به إصابات خطيرة أودت بحياته، وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أنه أحرز سلاحًا أبيض (مطواة) دون ترخيص.