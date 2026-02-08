فيديو مشاجرة بين طبيب ومرافق حالة داخل مستشفى الباجور التخصصي يثير الجدل في المنوفية

في ممر ضيق أمام أحد المصاعد داخل مستشفى الباجور التخصصي، توقفت لحظة العلاج، وتحولت أجواء المستشفى من انتظار الكشف إلى اشتباك موثق بعدسة إحدى كاميرات المراقبة، سرعان ما وجد طريقه إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثيرًا موجة واسعة من الجدل في محافظة المنوفية.

وأظهر الفيديو المتداول، الذي انتشر خلال ساعات قليلة، مشادة كلامية بين طبيب ومرافق حالة، قبل أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي، وسط محاولات متكررة من طاقم التمريض وبعض المتواجدين لفض النزاع ومنع تفاقم الموقف داخل المنشأة الصحية.

وبحسب معلومات حصلت عليها "الشروق"، فإن الطبيب المصاب يدعى "محمد مرسي" ويعمل طبيب عظام وكان يؤدي نوبتجية عمله داخل المستشفى وقت وقوع الحادث، حيث بدأت الأزمة بخلاف على أسبقية الكشف الطبي، في مشهد يتكرر داخل عدد من المستشفيات الحكومية تحت ضغط الزحام وطول فترات الانتظار.

وروى الطبيب، في فيديو على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أن الواقعة بدأت عقب فحصه أشعة لإحدى الحالات، حيث أكد لمرافقيها أن الحالة مستقرة ولا تستدعي تدخلاً عاجلاً، مطالبًا إياهم بالانتظار لحين الانتهاء من الاطمئنان على حالة حرجة داخل العناية المركزة، قبل العودة لمتابعتهم.

وأضاف الطبيب أنه أثناء تحركه لمغادرة القسم، استوقفته حالة أخرى لعرض أشعة جديدة، موضحًا لهم أن الإصابة لا تستدعي سوى تركيب جبيرة، وطلب منهم الانتظار لبضع دقائق، إلا أن صديق مرافق إحدى الحالات تدخل وبدأ في التطاول عليه لفظيًا، مرددًا عبارات من بينها: "أنت شغال عندنا وماينفعش تسيبنا ونستنى"، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء جسدي.

وأوضح الطبيب أن المتهم سدد له عدة ضربات متتالية في الوجه، ما أسفر عن إصابته بكسر متزحزح في 3 عظام بالأنف، إلى جانب انحراف واعوجاج شديد، مع تورم ملحوظ بالوجه وتأثر محيط العينين، مؤكدًا خضوعه حاليًا للفحوصات الطبية تمهيدًا لإجراء جراحة قد تتطلب تركيب شرائح ومسامير أو دعامة واقية للوجه، على أن يُحدد موعد العملية عقب انخفاض التورم، وقد تُجرى خلال الساعات المقبلة.

في المقابل، أكدت أسرة الطالب "طرف الواقعة"، في تصريحات صحفية، أن الفيديو المتداول أكد أن نجلهم لم يبدأ الاعتداء، موضحين أن ما حدث كان رد فعل بعد تعرضه للاعتداء داخل المستشفى، مشيرين إلى أن الطالب يعاني من إصابة سابقة في الساق ويضع شرائح ومسامير طبية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية عقب الواقعة، لافتين إلى وجود محاولات لإنهاء الأزمة وديًا لكنها لم تُكلل بالنجاح.

وبدورها، اتخذت إدارة مستشفى الباجور التخصصي الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبدأت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، إلى جانب تفريغ الفيديو المتداول عن الواقعة.

وفتح الفيديو المتداول بابًا واسعًا للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي حول واقع العمل داخل المستشفيات، وحدود العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمترددين عليها، خاصة في ظل تكرار وقائع الاعتداء على الأطقم الطبية خلال الفترة الأخيرة.

من جانبها، شددت نقابة الأطباء على رفضها التام لأي اعتداء على الأطباء أو الفرق الطبية، مطالبة بتوفير بيئة عمل آمنة داخل المستشفيات، وتطبيق القانون بكل حسم لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.